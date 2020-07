Condividi Pin 86 Condivisioni

“Con l’Associazione Insieme per Ladispoli proponiamo i bus navetta per raggiungere il centro”. Mobilità e spettacoli nella nota del Consigliere Comunale: “Insieme all’Associazione Commercianti Viale Italia lavoriamo all’idea di esibizioni in movimento durante i fine settimana condotte da artisti da strada”

Bus navetta e animazione weekend a Ladispoli: le proposte del Consigliere Fabio Ciampa – “Sappiamo bene che uno dei problemi del centro di Ladispoli è rappresentato dalla scarsità dei parcheggi, reso ancor più evidente dalla maggiore frequenza di visitatori stagionali ed occasionali durante il periodo estivo”.

Il Consigliere Comunale di Ladispoli Fabio Ciampa

Lo afferma in una nota il Consigliere Comunale Fabio Ciampa, che aggiunge: “Con l’Associazione Insieme per Ladispoli pensiamo che una soluzione al problema potrebbe essere fornita dall’istituzione di bus navetta destinati al trasporto verso il centro e ritorno degli ospiti, operativi nelle ore serali e nella giornata di domenica dalle 20.00 all’una, da porre lungo la tratta Piazza Luigi Onofri-centro urbano percorrendo Via Firenze, Via Palermo, Via Trieste e Via Fiume. Nel rispetto delle capienze dei bus stabilite dalle norme anti covid, ad esempio 9 posti per un mezzo con capienza 12, ricorrendo ad una spesa minima il provvedimento costituirebbe un ulteriore forma di incentivo con il relativo ulteriore arrivo per tutti coloro frequentatori appassionati di Ladispoli.”

“Una città – prosegue Ciampa – che ha bisogno di tornare a vivere, anche alla luce dei recenti eventi sanitari, quel senso di accoglienza e di intrattenimento insito nella sua tipologia di turismo, ormai consolidata nel tempo. Sulla base di queste considerazioni, dunque, sempre nel rispetto della condotta di contrasto al virus, insieme con l’Associazione Commercianti di Viale Italia intendiamo portare avanti l’idea di animare la più importante strada della città il venerdì e il sabato, rendendo come già avvenuto il percorso isola pedonale dalle ore 20.00 esteso fino alle ore 24.30, con delle esibizioni in movimento condotte da artisti di strada. Il modo migliore per scacciare i timori del presente, espresso in scarsa partecipazione e molte attività commerciali chiuse parzialmente o totalmente, e dare un segnale di speranza verso il futuro a tutti.”