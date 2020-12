Share Pin 0 Condivisioni

Cosa fare se la pagina del Comune non dovesse caricarsi correttamente

Buoni spesa Ladispoli, istruzioni per la richiesta –

“A causa del traffico eccessivo, con centinaia di accessi ogni minuto, potrebbe accadere che la pagina web del sito istituzionale del comune di Ladispoli dove inoltrare la richiesta per i buoni spesa non si carichi correttamente con la conseguenza che gli elenchi precompilati delle nazioni e città di nascita non vengano caricati o che non venga consentito di poter allegare i documenti richiesti”.

A spiegare la difficoltà in cui si potrebbe incorrere nella compilazione della domanda è l’amministrazione comunale di Ladispoli che suggerisce anche come fare per far sì che tutto fili liscio.

In caso di intoppi “è sufficiente ricaricare la pagina Web, oppure chiudere il browser e rientrare di nuovo. Si ricorda che la domanda di accesso al contributo può essere presentata solo da uno dei componenti del nucleo familiare convivente”.