”Per esempio la consegna a domicilio tanto pubblicizzata è stata interrotta senza darne notizia”

Buoni spesa, Fratelli d’Italia Cerveteri a Pascucci: “La realtà è diversa dagli annunci roboanti”

“Ringraziamo il Sindaco Pascucci per i chiarimenti forniti nel corso della diretta facebook del 15/04 riguardo la consegna a domicilio dei buoni spesa, ma stando a quanto lui stesso ha confermato, la consegna a domicilio tanto pubblicizzata è stata interrotta senza darne notizia alcuna a chi la aspettava, inoltre ha asserito di non aver letto l’articolo, dunque lo invitiamo a farlo, perché gli sono state poste altre domande che attendono ancora risposta.

Dobbiamo però con rammarico constatare che a Cerveteri troppo spesso la realtà è ben diversa dai roboanti annunci del Sindaco, e questa purtroppo ormai è la regola.

Ci permettiamo di far notare che il circolo Fratelli d’Italia Cerveteri LiberaMente non ha fatto alcuna polemica politica strumentale, ma ha posto delle legittime domande, perché noi siamo abituati a dare risposte concrete ai cittadini che si rivolgono a noi, specialmente a quelli in difficoltà, i proclami da spot pubblicitario li lasciamo invece a lei Sindaco.

La nota del circolo territoriale Fratelli d’Italia Cerveteri LiberaMente