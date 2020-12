Share Pin 1 Condivisioni

Con i buoni sarà possibile acquistare solo ed esclusivamente generi di prima necessità

Buoni spesa: ecco l’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito alla manifestazione di interesse –

Ieri sono scaduti i termini dell’avviso pubblicato per individuare gli esercizi commerciali nei quali sarà possibile utilizzare i buoni spesa distribuiti dal Comune di Ladispoli.

“Ricordo – ha detto il sindaco Alessandro Grando – che con i buoni sarà possibile acquistare solo ed esclusivamente generi di prima necessità, quindi prodotti alimentari e per l’igiene personale. Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), nonché tutte le tipologie di merce non alimentare e non appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima necessità..Dal 7 all’11 dicembre sarà possibile fare richiesta dei buoni compilando l’apposito modulo sul sito internet www.comunediladispoli.it“.

“Nelle prossime ore verrà pubblicato l’avviso contenente tutte le informazioni utili.

Questo è l’elenco definitivo degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa:

– Esercizio commerciale denominato ALIMENTARI TOZZO MARIA LORELLA, sito in Ladispoli Via Claudia n.60.-

Esercizio commerciale denominato BEN DI BIO, sito in Ladispoli Via Ancona n.170.-

Esercizio commerciale situato all’interno del mercato giornaliero, BOX A3 DI GERARDO GUGGINO (vendita al minuto carne), sito in Ladispoli Via Odescalchi.-

Esercizio commerciale denominato CARREFOUR EXPRESS, sito in Ladispoli via Odescalchi n.145.-

Esercizio commerciale denominato CARREFOUR MARKET, sito in Ladispoli Via Ancona n.18.-

Esercizio commerciale denominato CARREFOUR MARKET, sito in Ladispoli Via Glasgow n.52.-

Esercizio commerciale denominato CONAD, sito in Ladispoli Viale Europa snc.-

Esercizio commerciale denominato COOP, sito in Ladispoli Via Siracusa n.2A.-

Esercizio commerciale denominato CONAD CITY, sito in Ladispoli presso il centro commerciale La Palma, Piazza Falcone snc.-

Esercizio commerciale denominato CRAI, sito in Ladispoli Via Palo Laziale n.62.-

Esercizio commerciale denominato FANTOZZI CASH AND CARRY, sito in Ladispoli Via Gramsci n.6.-

Esercizio commerciale denominato M.A. SUPERMERCATI GROSS, sito in Ladispoli Via dei Garofani n.2.-

Esercizio commerciale denominato TIGRE SUPERMERCATO, sito in Ladispoli, Viale Italia n.70.-

Esercizio commerciale denominato VAPOFORNO, sito in Ladispoli via Duca degli Abruzzi n.50.-

Esercizio commerciale denominato FRUTTERIA ALIMENTARI, sito in Ladispoli, via del Mare n.12D.Nota bene: nella domanda sarà necessario specificare in quale esercizio commerciale si intendono utilizzare i buoni spesa. Si può selezionare un solo punto vendita.