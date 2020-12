Share Pin 1 Condivisioni

Buoni pasto a Ladispoli: il consigliere Loddo chiede la riapertura dei termini per le domande

“Diversi cittadini mi hanno contattato per aver scoperto in ritardo l’esistenza del bando per l’ottenimento dei buoni pasto riservati a soggetti in stato oggettivo di difficoltà economiche. Le persone che si sono rivolte a me non hanno grande dimestichezza con la tecnologia digitale, e visto che quasi tutta la comunicazione riguardo al già

menzionato bando è avvenuta su testate giornalistiche on line e sui social, non hanno appreso per tempo l’esistenza di questa opportunità”.

Così il consigliere Loddo che aggiunge: “Ciò premesso, chiedo all’Amministrazione Comunale che con gli eventuali residui del precedente bando sia fatto un ulteriore avviso per distribuire le risorse avanzate a coloro che non hanno fatto istanza. Per il futuro suggerisco all’Amministrazione di utilizzare, per la diffusione di importanti comunicazioni, anche gli strumenti tradizionali come l’affissione di manifesti.

Non tutti – soprattutto le persone anziane – dispongono degli strumenti e delle conoscenze per poter attingere le notizie dalla rete e dai social”.