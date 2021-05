Share Pin 0 Condivisioni

Brunetta: “Ora un nuovo boom economico”

“Ho la sensazione, anzi è più di una sensazione, che siamo alla vigilia di un nuovo boom economico. Il rimbalzo, come tasso di crescita del Pil, sarà più vicino al 5% che al 4%. E forse è perfino qualcosa di più del 5%”.

A fare questa previsione ottimistica è il Ministro della Pubblica Amministrazione.

“Il nostro compito – aggiunge in una intervista a Repubblica – come governo, ma vorrei dire come Paese, è allora quella di non sprecare questa occasione unica e irripetibile, accompagnandola con le riforme Il boom è anzitutto dato dal clima sia per il Pnrr, sia per l’effetto Draghi”.