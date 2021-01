Share Pin 0 Condivisioni

L’intervento costerà complessivamente 9 milioni di euro

Bracciano, via libera al capping della discarica di Cupinoro –

Via libera a Bracciano alle operazioni di copertura della discarica di Cupinoro, lo comunica la Regione Lazio in una nota affermando quanto segue: «È stata aggiudicata la gara di appalto per le operazioni di “capping” , cioè di copertura della discarica di Cupinoro a Bracciano. I lavori sono stati assegnati alla società Htr per un investimento complessivo di 9 milioni di euro, a cui sarà applicato il ribasso di gara, mentre le operazioni di ripristino ambientale avranno una durata di circa 400 giorni. La Regione è intervenuta su richiesta del Comune nelle attività di messa in sicurezza e bonifica dell’impianto».

«Prendono finalmente avvio gli interventi per il capping della discarica di Bracciano: con il nuovo anno partono le misure di risanamento dell’area per poi restituirla alla gestione del comune», spiega ad integrazione del comunicato Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio.