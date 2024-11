Valerio Locatelli, diciottenne di Bracciano, conquista per la quarta volta consecutiva il titolo di campione italiano di cubo di Rubik

Valerio Locatelli, diciottenne di Bracciano, conquista per la quarta volta consecutiva il titolo di campione italiano di cubo di Rubik. Valerio Locatelli, durante le gare nazionali, è riuscito nuovamente a completare per colore tutte le facce del cubo di Rubik aggiudicandosi la vittoria. Domenica 3 novembre 2024, infatti, Valerio ha sbaragliato quasi 300 concorrenti da tutta Italia, risolvendo il cubo in tempi record. Ha anche vinto nella categoria con una sola mano, dimostrando un’abilità straordinaria e confermandosi uno dei migliori talenti italiani in questa disciplina.