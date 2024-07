Bracciano Triathlon Silver, due giorni di sport e inclusività. Si parte con la gara riservata al paratriathlon , tappa del campionato italiano IPS

Sarà riservata al Paratriathlon , con la partecipazione di atleti con disabilità, la prima giornata del Bracciano Triathlon Silver ( in programma sabato 20 e domenica 21 luglio) dove 30 atleti gareggeranno per la tappa di campionato italiano IPS sulle spoomnde del lago di Bracciano. ” Siamo orgogliosi di realizzare l’evento, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale di Bracciano, il consiglio regionale del Lazio , Città Metropolitana, che ci hanno aiutato a costruire una manifestazione sportiva che ormai svolgiamo da qualche anno a Bracciano – ha detto Massimiliano Zanetti – Voglio ringraziare i consiglieri Manuela Chioccia e Alessia Pieretti, che si sono adoperate per assicurarci un percorso riasfaltato e privo di pericoli” Per il quarto anni di fila, andrà in scena una manifestazione di carattere sociale molto importante, dal momento che vi saranno 30 atleti con disabilità, affetti da patologie diverse, che daranno vita a una competizione agonistica elevata – ha riferito Gianluca Cacciamano, responsabile del paratriathlon federale – L”obiettivo è di lanciare un messaggio, che lo sport è inclusivo, deve essere aperto a tutti. E siccome nelle due giornate, come sempre, il tema della sicurezza stradale è al primo posto, ci tenevamo a ricordare che molti dei partecipanti hanno subito dei traumi fisici a causa di incidenti. Non è escluso che nei prossimi mesi organizzeremo una gara senza barriere, ci stiamo lavorando”