La struttura di via delle Ferriere dedicata a Delia Scala – VIDEO ALL’INTERNO

Bracciano: taglio del nastro per il “Teatro del Lago” –

Taglio del nastro questa mattina per il nuovo “Teatro del Lago” di Bracciano dedicato a Delia Scala in via delle Ferriere.

Presente al taglio del nastro il sindaco di Bracciano, Armando Tondinelli.

