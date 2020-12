Share Pin 1 Condivisioni

Il Sindaco: “Un sostegno per accendere la speranza in un momento difficile”

Bracciano, “Sostegno ai commercianti e luminarie per tutto il paese” –

L’amministrazione comunale di Bracciano ha vinto un bando promosso dal Consiglio regionale del Lazio con il progetto “Natale per tutti” ottenendo un finanziamento di 15 mila euro per contribuire all’installazione delle luminarie nella cittadina: “Grazie a questo finanziamento che ha contribuito a bilanciare le spese sostenute dal Comune – ha dichiarato il Sindaco Armando Tondinelli – abbiamo evitato che i titolari delle attività commerciali finanziassero di tasca propria l’illuminazione. Un’azione che va incontro a una categoria duramente colpita a causa della pandemia e per cui già abbiamo rivolto attenzione nella prima ondata del virus stanziando a loro favore 200 mila euro a fondo perduto.

Nel contempo siamo riusciti ad accendere il Natale nelle zone decentrate, in strade dove le luci non erano mai arrivate, arrivando sotto casa di tante famiglie, nel nostro meraviglioso borgo, a Vigna di Valle, a Pisciarelli, Bracciano Nuova, Castel Giuliano e in tante altre strade per proseguire quell’opera di valorizzazione della nostra Città anche attraverso semplici gesti che però richiamano alla nostra attenzione il valore delle tradizioni che i braccianesi hanno sempre avuto, soprattutto nel periodo natalizio. Una luce accesa in un periodo drammatico come questo ha una valenza fondamentale e fa sentire meno soli i nostri anziani, le fasce più deboli che quest’amministrazione non ha mai abbandonato, condividendo con tutta la cittadinanza questo momento per affrontare insieme le criticità. Se i visitatori trovassero Bracciano buia nel periodo natalizio sarebbe una vera e propria sconfitta: Bracciano luminosa servirà a mantenere acceso quel piano di rilancio turistico che intendiamo portare avanti a 360 gradi”.