“Contemporary Bloom” porta nel centro storico installazioni, arte digitale e performance per riflettere su amore e libertà

Bracciano si trasforma in museo a cielo aperto: torna la Art Week 2026 –

Bracciano si prepara ad accogliere la seconda edizione della Bracciano Art Week (BAW), in programma dal 29 al 31 maggio 2026, con un progetto ambizioso che punta a trasformare l’intero centro storico in uno spazio espositivo diffuso. L’iniziativa, intitolata “Contemporary Bloom”, si propone di rinnovare l’attenzione verso l’arte contemporanea come specchio della società attuale.

Il tema scelto per questa edizione ruota attorno al rapporto tra amore e libertà, sintetizzato nella citazione: “La libertà contiene l’amore, l’amore non contiene la libertà”. Un filo conduttore che attraversa installazioni urbane, opere scultoree, visive, multimediali e sonore, coinvolgendo artisti italiani e internazionali in un dialogo aperto tra linguaggi e sensibilità diverse.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di rendere Bracciano un punto di riferimento nel panorama artistico contemporaneo italiano, valorizzando al tempo stesso i luoghi storici e sacri della città. Grazie alla sua posizione strategica nel centro Italia, la cittadina si conferma come polo attrattivo per visitatori provenienti anche dall’estero, contribuendo ad arricchire il patrimonio culturale dell’area romana.

La direzione artistica per le arti visive è affidata a Maria Ludmila Pustka, figura di spicco nel campo del restauro con una lunga esperienza nei Musei Vaticani, mentre la sezione dedicata all’arte digitale e sonora è curata da Massimiliano Ionta, artista e produttore attivo da oltre vent’anni tra musica, tecnologia e installazioni immersive.

A completare il progetto, un comitato scientifico composto da esperti del settore e la partecipazione di circa quaranta artisti, tra cui nomi emergenti e affermati, pronti a reinterpretare lo spazio urbano attraverso nuove forme espressive.

Con il supporto di istituzioni, partner culturali e media come InsideArt, la Bracciano Art Week si conferma un appuntamento capace di coniugare innovazione, accessibilità e qualità artistica, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e diffusa, dove arte e città diventano un tutt’uno.