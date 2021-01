Share Pin 13 Condivisioni

Bracciano si apre una voragine e una donna vi finisce col cane. Intervento dei vigili del fuoco

Tragedia evitata per i Vigili del Fuoco di Bracciano che, verso le ore 17:30, sono intervenuti per una voragine stradale in via Flavia n 45.

Tanto lo spavento per una donna caduta all’interno insieme al suo cane. Fortunatamente la profondità della voragine era solamente di 1 metro e la ragazza è riuscita ad uscire autonomamente, non riportando apparentemente ferite.

Giunti sul posto, i VVF hanno affidato alle cure dei sanitari la ragazza e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche la Polizia Locale di Bracciano che ha provveduto a transennare la voragine.