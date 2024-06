L’Amministrazione Comunale di Bracciano comunica il ripristino della viabilità sul Lungolago e la modifica delle tariffe dei parcheggi

L’Amministrazione Comunale di Bracciano comunica che, a seguito della riconsegna temporanea della porzione del cantiere del lungolago compresa tra Via del Lago e Via della Sposetta (area dove i lavori riprenderanno a fine estate), la viabilità è stata regolarmente ripristinata per permettere la più ampia fruizione possibile in vista della stagione estiva. Nella giornata odierna sono stati eseguiti la pulizia della strada appena liberata dalle recinzioni di cantiere e la segnatura dei parcheggi, lavori che verranno conclusi a inizio settimana. La riconsegna dell’area cantiere ha reso inoltre possibile l’intervento di pulizia della spiaggia pubblica, che si estende per circa 200mt nel tratto compreso tra il civico 51 e il civico 61.

Per mitigare gli inevitabili disagi l’Amministrazione ha previsto, in accordo con il gestore dei parcheggi a pagamento, di introdurre una serie di agevolazioni sulle tariffe dei parcheggi a pagamento previste dal contratto in vigore e presenti nell’area temporaneamente riconsegnata. In particolare, le nuove tariffe calmierate, che entreranno in vigore lunedì 24 giugno e che verranno applicate ai parcheggi blu presenti in Via Lungolago Argenti, saranno le seguenti:

Parcheggio intera giornata: € 7,00

Parcheggio mezza giornata (6 ore): € 3,50

Parcheggio intera giornata per residenti con vetrofania: € 3,50

Parcheggio mezza giornata (6 ore) per residenti con vetrofania: € 2,00

Tariffa oraria: € 1,00

Nel Parcheggio di Via del Lago le tariffe, già in vigore, sono invece le seguenti:

€ 5.00 intera giornata

€ 3.00 mezza giornata

€ 2.00 intera giornata per residenti con vetrofania

Questa decisione è stata adottata con l’obiettivo di rendere più accessibili i servizi di parcheggio e di alleviare l’impatto economico su residenti, gestori e visitatori.

L’Amministrazione ringrazia tutti i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrata durante questo periodo di lavori.