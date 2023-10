Bracciano, per la Sport For You Due ASD Taekwondo successo al Tuscany Open 2023

La Sport For You Due ASD Taekwondo ha partecipato con successo al Tuscany Open 2023, prestigioso torneo di combattimento di taekwondo olimpico svoltosi ad Arezzo lo scorso weekend dove ha visto la partecipazione di ben 896 atleti provenienti da 109 associazioni sportive dilettantistiche di 16 diverse regioni.

La società, con sede ad Anguillara Sabazia e Bracciano, ha schierato quattro atleti nelle categorie Kids, Children e Cadetti, ottenendo due medaglie d’oro, due di bronzo e un 18° posto nella classifica generale. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Lorenzo Proietti (classe 2013, categoria Kids -36 kg) ed Emma Voinea (classe 2012, categoria Kids -48 kg).

Proietti ha superato in modo brillante il primo incontro, vincendo 2 round a 0, e si è poi aggiudicato la finale dopo 3 tiratissimi round, per 2 a 1. Voinea, invece, ha vinto a mani basse la finale, surclassando la sua avversaria. Matteo Tripaldi (classe 2012, categoria Kids -40 kg) e Alessia Bruno (classe 2015, categoria Cadetti -47 kg) hanno conquistato entrambe la medaglia di bronzo, fermandosi in semifinale.

“Siamo molto soddisfatti di questi risultati”, ha dichiarato il maestro Luca Giannini, responsabile tecnico della società. “I nostri atleti hanno dimostrato di poter competere ad

alti livelli. Siamo orgogliosi del loro lavoro e del loro impegno”.

Il maestro Giannini ha poi voluto sottolineare l’importanza di saper accettare anche le sconfitte, che sono un’occasione per imparare dai propri errori e migliorare. In conclusione, questa competizione ha insegnato a tutti i partecipanti che le vittorie e le sconfitte sono parte integrante dello sport. Non si può vincere senza aver imparato prima a perdere. La “Sport For You Due ASD Taekwondo” può essere orgogliosa dei risultati ottenuti e guarda con determinazione al futuro, pronto a migliorare ancora e a raggiungere nuovi traguardi.