Bracciano, fa da palo ai suo complici mentre tentano di svaligiare una casa: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Trevignano Romano, assieme ai colleghi delle Stazioni di Bracciano, di Anguillara Sabazia, di Manziana e della Sezione Radiomobile, hanno arrestato un 22enne cileno gravemente indiziato del reato di tentato furto in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale.

A seguito di una chiamata giunta al 112 da parte un cittadino che aveva notato i movimenti sospetti di un’autovettura nei pressi di abitazioni isolate in via della Conchetta a Bracciano, i Carabinieri sono intervenuti individuando il veicolo segnalato con a bordo l’indagato, fermo con motore acceso nei pressi di un’abitazione.

Alla vista dei Carabinieri, il 22enne ha cercato di fuggire ma è stato bloccato, opponendo viva resistenza e provocando lievi lesioni ai militari. Le concitate fasi dell’arresto del giovane hanno consentito ad altri due complici, che erano entrati furtivamente nell’abitazione, di fuggire, impedendo, però, che il reato venisse portato a termine.

L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Sono ancora in corso le operazioni utili all’individuazione dei complici del furto.

Si comunica il tutto nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

L’arresto si inserisce in un più ampio contesto di prevenzione e contrasto al fenomeno dei furti in abitazione che ha consentito ai Carabinieri della Compagnia di Bracciano, nel recente passato, di eseguire ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Tribunale di Civitavecchia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre cittadini sudamericani, responsabili di diversi furti ad Anguillara Sabazia e Bracciano. L’impegno delle forze dell’ordine e della Procura di Civitavecchia, infatti, ha consentito porre luce sul fenomeno relativo ai furti in abitazione commessi da cittadini sudamericani, e compiuti sul territorio del circondario con attività di polizia giudiziari di compagnie del Gruppo di Ostia che, sempre sul fronte del contrasto ai reati predatori, negli ultimi tempi hanno arrestato, in flagranza di reato, 6 persone e denunciato in stato di libertà altre 5.