Bracciano, evade dai domiciliari: guai per un 33enne residente-

I Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione di “Ordinanza di custodia cautelare in carcere”, hanno tratto in arresto un 33enne somalo residente a Bracciano (RM).

I fatti

L’uomo, pregiudicato per reati di “resistenza e violenza aggravata a P.U.”, è stato più volte sorpreso all’esterno del proprio domicilio fuori degli orari previsti, motivo per il quale è stato chiesto l’aggravamento della misura cautelare.

L’Ufficio di Sorveglianza di Roma ne ha disposto la custodia cautelare presso la casa circondariale di Civitavecchia.