Sport, famiglie e comunità protagonisti dell’iniziativa “Corri con papà”, tra emozione e condivisione

Bracciano corre nel segno della memoria: grande partecipazione al Memorial Carlo Forlani –

Una mattinata all’insegna dello sport, della partecipazione e del ricordo ha animato Bracciano in occasione del II Memorial Carlo Forlani – “Corri con papà”, evento che ha saputo coinvolgere cittadini di tutte le età in un clima di entusiasmo e unione.

A prendere parte all’iniziativa anche il sindaco Marco Crocicchi, che ha sottolineato l’importanza di momenti come questo per rafforzare il senso di comunità. L’evento, organizzato grazie all’impegno dell’Associazione Atletica Sabatina e con il supporto del Centro Commerciale di Bracciano, ha visto una partecipazione numerosa e sentita.

Protagonisti della giornata sono stati atleti, famiglie e soprattutto tanti bambini, che con sorrisi ed energia hanno dato vita alla corsa “Corri con papà”, rendendo l’iniziativa ancora più significativa. Un’occasione non solo sportiva, ma anche educativa e sociale, capace di unire generazioni diverse nel segno della condivisione.

Fondamentale il contributo delle realtà che hanno garantito la sicurezza e il buon svolgimento della manifestazione: Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri, Misericordia e Polizia Locale, a cui sono andati i ringraziamenti delle istituzioni e degli organizzatori.

Particolarmente toccante il ricordo della famiglia Forlani, a cui è dedicato il memorial, simbolo di come lo sport possa diventare anche occasione di memoria e valori condivisi.

Con eventi come questo, Bracciano conferma il proprio spirito dinamico e partecipativo, dimostrando ancora una volta come lo sport possa essere un potente strumento di aggregazione e crescita collettiva. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con l’auspicio di una partecipazione ancora più ampia.