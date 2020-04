Condividi Pin 3 Condivisioni

Non presentano sintomi. Al Padre Pio effettuati 250 tamponi

Bracciano: controllo serrato sugli operatori sanitari. 4 infermieri positivi – la nota della ASL RM4

Bracciano: controllo serrato sugli operatori sanitari. 4 infermieri positivi

A seguito del controllo che è stato effettuato sugli operatori sanitari del Padre Pio di Bracciano (250 tamponi effettuati finora) si sono riscontrati 4 casi positivi tra gli infermieri del blocco operatorio. Gli infermieri del Blocco operatorio sono in tutto 15, e su tutti sono stati eseguiti tamponi anche se asintomatici.

I 4 positivi non presentano sintomi, è stato quindi importantissimo aver effettuato i tamponi per poter isolare casi di positività anche asintomatica che rappresentano il 70% 80%dei casi colpiti da COVID-19. Si fa presente che dal 28 ad oggi sono stati effettuati 8 interventi, e tutti i pazienti che hanno subito gli interventi sono stati sottoposti a tampone, e risultati negativi.

Già dal 13 marzo erano iniziati i controlli mediante tampone al personale medico del Padre Pio, estesi fino al 13 aprile al restante personale sanitario. Ora, in merito ai 4 infermieri positivi, è stata avviata l’indagine epidemiologica da parte del dipartimento di prevenzione per accettare la genesi del contagio e prendere in carico i contatti dei positivi.