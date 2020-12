Share Pin 5 Condivisioni

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Bracciano, camion urta muro e danneggia autovettura e contatori

Bracciano, camion urta muro e

danneggia autovettura e contatori

No stop gli interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco che in queste ore hanno raggiunto numerose città sul litorale romano a causa della forte intensità del vento.

A Bracciano, nella tarda mattinata di oggi, un incidente si è verificato in via Colle del Lago all’altezza del civico 7. Un camion in manovra ha accidentalmente urtato un muro, danneggiando anche i contatori dell’acqua, del gas e dell’elettricità.

Sul posto i vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, in attesa dell’arrivo dei tecnici specializzati, i quali hanno provveduto alla chiusura della linea principale.

Inoltre il crollo del muro ha danneggiato un’autovettura in sosta nelle immediate vicinanze. Intervenuta anche la polizia di Bracciano. Ripristinate le condizioni di sicurezza del tratto.