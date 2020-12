Share Pin 2 Condivisioni

La potenza della musica al servizio della solidarietà e della ricerca

Covid, una canzone scritta a Civitavecchia sensibilizza la campagna di raccolta fondi per lo Spallanzani

La campagna per la ricerca contro il Covid affidata ad una canzone scritta a Civitavecchia.

Un messaggio di speranza e di solidarietà affidato alla musica. Proprio in concomitanza con la prima vaccinazione anticovid, domenica 27 dicembre è partita una campagna di raccolta fondi per l’Istituto Spallanzani e per la lotta al virus promosso attraverso un brano pop scritto e registrato qui a Civitavecchia.

“Save a place”, scritto e composto dal prof. Mario Camilletti, è l’idea di un gruppo di musicisti italiani, coordinati dal M. Valentina Petringa, che hanno deciso di donare il proprio lavoro a supporto della ricerca.

Per ogni visualizzazione del video su You Tube, alcune aziende italiane doneranno 50c direttamente allo Spallanzani: comincia il Todis, con una donazione che coprirà le prime 4000 visualizzazioni.

Affidato alla splendida voce di Tiziana Camlin, il brano vede la partecipazione di Flavio Mazzocchi (pianoforte e arrangiamento), Max Rosati (chitarre e missaggio finale), dello stesso autore Mario Camilletti (basso e voce) e di Stefano Ianne, qui impegnato in un solo suonato con il suo nuovissimo strumento digitale Midifly. Il brano è stato registrato negli studi di Mazzocchi e Rosati, qui in città.

“Abbiamo messo la potenza della musica al servizio della solidarietà e della ricerca”, ha detto la coordinatrice del progetto, Valentina Petringa, “e siamo felicissimi del sostegno che un campione come Francesco Totti ha voluto darci. Lo Spallanzani rappresenta un punto di riferimento mondiale per la ricerca antiCovid e pensiamo che in questo momento ognuno debba favorire il lavoro dell’Istituto, soprattutto attraverso una donazione”.

“Vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno creduto fin dall’inizio in questo progetto: su tutti il Todis di Giulio Santoni, che ha già fatto un donazione allo Spallanzani, e poi Ivano Iacomelli e Antonio Palomba.”

Le donazioni si possono fare tramite voi? “No, solo attraverso versamento diretto allo Spallanzani: abbiamo scelto questa formula per una assoluta trasparenza”.



Il brano è uscito in concomitanza con il vaccine day europeo… “Sì, si tratta di una data storica, speriamo sia l’inizio di un ritorno alla normalità. Siamo orgogliosi di aver dato avvio a questo progetto.”