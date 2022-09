L’opposizione: “A noi i conti non tornano e abbiamo segnalato all’Anac, alla Corte dei Conti ed ai Revisori dei Conti che alcuni atti, a nostro avviso, non sono in regola”.

Bracciano, Alimenti e Marini: “Sui servizi sociali basta improvvisare” –

“Con una nota complessa e attorcigliata su se stessa il sindaco, in palese grossa difficoltà a gestire la cosa pubblica, annuncia in pompa magna di aver affidato i servizi sociali distrettuali in collaborazione con gli altri comuni! Ci sarebbe mancato pure che non fossero riusciti a fare il loro dovere non prima di aver collezionato errori e perso tempo ma torniamo al fatto che il sindaco ha fatto diramare un comunicato stampa per comunicare di aver fatto ordinaria amministrazione e con una grande scivolata di stile, tramite lo stesso comunicato istituzionale, attacca l’opposizione, ci attacca direttamente facendo nomi e cognomi, accusandoci di aver ostacolato queste gare con segnalazioni pretestuose ed allusive.

Lo diciamo forte e chiaro che a noi i conti non tornano e abbiamo segnalato all’Anac, alla Corte dei Conti ed ai Revisori dei Conti che alcuni atti, a nostro avviso, non sono in regola.

Non siamo contenti di dover costantemente fare segnalazioni per evitare che si sperperino i soldi dei cittadini, ogni volta ci illudiamo che possano finalmente fare le cose che vanno fatte. Siamo stati costretti a scrivere agli enti superiori poiché nonostante durante il consiglio per l’approvazione della delibera Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2022/2023, avessimo segnalato che vi erano degli errori siamo stati ignorati dal Sindaco e da tutta la maggioranza. I paladini della pseudo concertazione non ascoltano.

Ma la cosa che lascia basiti è il fatto che il sindaco faccia queste dichiarazioni sapendo di mentire, infatti dopo la nostra segnalazione la giunta, il giorno 25/08/2022, si è dovuta riunire di nuovo per modificare la suddetta delibera ed adeguarla alle nostre segnalazioni e adesso dovranno tornare in consiglio Comunale per ratificarla, rimane da verificare la copertura finanziaria che a nostro avviso non esiste.

Caro Sindaco il nostro compito è quello di vigilare ed evitare che il Comune di Bracciano accumuli debiti come successo in passato o spenda soldi dei cittadini erroneamente, a tal proposito le diciamo che nei prossimi giorni comunicheremo alla Corte dei Conti e ai revisori dei conti del Comune di Bracciano che si sta perpetrando all’interno del comune un danno erariale. Vuole sapere perché? Avendo istituito l’area politiche sociali distrettuali, area che lavora esclusivamente per tutti e cinque i comuni del distretto il costo del personale dei mezzi e materiali deve essere necessariamente ripartito per i cinque comuni invece ora tutto il costo è interamente sulle spalle del Comune di Bracciano e quindi dei suoi cittadini. Perché dobbiamo pagare tutto noi?

Sindaco anziché perdere tempo a farsi redigere i comunicati stampa si concentri sulla gestione del Comune. La smetta di continuare a tentare di screditarci, più fa così e piu i cittadini si rendono conto di come è grave la situazione. Non ci fermerà con questi colpi bassi, noi vigileremo sempre e segnaleremo tutto ciò che è irregolare a tutela delle tasche dei cittadini”. Così in una nota i consiglieri comunali Armando Tondinelli, Roberta Alimenti e Claudia Marini