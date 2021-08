Bracciano: al via i lavoratori di asfaltatura in via Bassano di Sutri

Il sindaco di Bracciano, Armando Tondinelli, commenta l’avvio dei lavori di asfaltatura: “Fatti e non parole”

Partono i lavori di asfaltatura in via Bassano di Sutri, a Bracciano, “una strada dimenticata da decenni”, ha commentato il sindaco Armando Tondinelli.

Il primo cittadino ha puntato i riflettori sull’operato della sua amministrazione in materia di lavori pubblici, con “più di 50 strade rimesse a nuovo negli ultimi anni a Bracciano”, una città “che ha dovuto fare i conti con circa 10milioni di debiti ereditati dalla precedente amministrazione e che in breve tempo sono stati quasi interamente ripianati grazie a un piano di razionalizzazione che non ha previsto l’aumento delle tasse per i cittadini”.