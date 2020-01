Sospetto caso di coronavirus, “la situazione è nelle migliori mani possibili”

Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota dell’amministrazione comunale di Civitavecchia

In merito al sospetto caso di coronavirus sulla MNV Costa Smeralda, si comunica che l’Amministrazione comunale si è da subito collegata con l’Adsp e con l’Usmaf (sanità marittima) del Ministero della Sanità, con la Capitaneria di Porto e il comandante della nave, oltre ai sanitari saliti a bordo. Ogni attività è stata quindi posta in essere al fine al fine di meglio gestire l’attività di monitoraggio, per garantire la massima garanzia alla popolazione e agli stessi operatori del porto. Come noto, sono state effettuate analisi su un passeggero, analisi delle quali si attende il responso da parte dell’Istituto Spallanzani, specializzato per le epidemie. Si stanno quindi seguendo tutte le procedure dettate dall’Organizzazione Mondiale della sanità e l’Amministrazione ha avuto e mantiene anche un collegamento diretto con il Ministero della Salute. La situazione è nelle migliori mani possibili, la professionalità di tutti coloro che sono coinvolti è assoluta: la popolazione può quindi restare fiduciosa, in attesa degli sviluppi.