Condividi Pin 85 Condivisioni

La nota dell’associazione ‘Dammi la Zampa’

Dopo un primo scontro con il Comune per la rimozione improvvisa e senza preavviso delle casette dei mici che hanno messo in subbuglio e in difficoltà gatti e volontari del territorio, il comune di Ladispoli si è impegnato nell’acquisto di queste 10 casette nuove che avranno relativa targa e volontari di riferimento.

Apprezziamo questo gesto di rappacificamento e la volontà del Comune di risolvere insieme le difficoltà. Come sempre noi volontari ci metteremo impegno e cuore. Un ringraziamento in particolare al delegato Morelli Miska che si impegna sempre per gli animali e per difendere l’operato dei volontari.

Ladispoli, ecco le nuove casette per le colonie feline

RICORDIAMO A TUTTI CHE NON SONO GLI ANIMALI A SPORCARE, MA LE PERSONE. Quindi ora che le colonie feline saranno ripristinate, invitiamo la popolazione che vuole aiutare a nutrirle a non portare direttamente cibo, ma di farlo avere ai volontari che lo somministreranno in maniera corretta e decorosa, oppure di divenire voi stessi volontari coordinandovi con noi per la gestione.

VI TERREMO AGGIORNATI SULLE OPERAZIONI DI RIPRISTINO.

Per le gattare a cui sono state tolte le casette e ancora non l’hanno fatto, potranno contattarci in privato per coordinarsi con noi. Ora che il problema volge a risolversi con un lieto fine, siamo certe che l’interesse Comunale e delle guardie Zoofile sarà rivolto non solo ai nostri amati mici, ma alle tante zone degradate della città che si aspettano altrettanta solerzia, impegno e buona volontà da parte delle istituzioni e delle divise.

I GATTI SONO ANIMALI PULITI, presto speriamo lo sarà anche la nostra città!

Dammi La Zampa