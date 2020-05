Condividi Pin 0 Condivisioni

Il primo cittadino ad askanews: “Avviata la pulizia delle spiagge e aperto il lungomare per chi vuole passeggiare o correre. Proibiti gli sport d’acqua”

Cerveteri, il sindaco Pascucci: “L’accesso al mare non può avvenire per censo”

“Non abbiamo ancora notizie dal Governo circa la riapertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere. Dovremo, per questo, attendere il Dpcm del 18 Maggio. Nel frattempo nella nostra città, seguendo le indicazioni dello Stato e della regione Lazio, abbiamo dato la possibilità ai proprietari degli stabilimenti di recarsi presso le loro strutture per effettuare la manutenzione e la pulizia abbiamo dato facoltà ai gestori balneari di recarsi presso le proprie strutture per la manutenzione, la pulizia e l’allestimento in modo da essere pronti ad una eventuale stagione estiva”.

E’ quanto ha dichiarato il primo cittadino di Cerveteri, Alessio Pascucci ad Askanews.

“Abbiamo avviato – spiega il primo cittadino – la pulizia delle spiagge e aperto il litorale, lungomare e battigia per chi volesse camminare o correre. Restano vietati gli sport acquatici”.

Il sindaco di Cerveteri ha poi parlato della stagione estiva.

“Non siamo disponibili a prevedere un’apertura degli stabilimenti e non delle spiagge libere. L’accesso al mare non può avvenire per censo. Si dovrà lavorare per trovare delle soluzioni che permettono a tutti di usufruire del mare”.