Condividi Pin 1 Condivisioni

La mozione dei consiglieri regionali del Movimento 5

5 Stelle Lazio: “Bici gratis sui treni regionali e bus Cotral”

Nella Fase 2 della gestione dell’emergenza coronavirus, molti cittadini sono rientrati al lavoro, aumentando la domanda di mobilità che si era ridotta sensibilmente a partire dall’inizio di marzo.

Per questo, in una fase cruciale come quella attuale, dobbiamo garantire ancora di più la sicurezza e la salute dei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico nella nostra regione, soprattutto per le esigenze lavorative: vi avevamo raccontato delle nostre proposte in Commissione trasporti per incentivare la mobilità sostenibile e il trasporto gratuito delle biciclette sui treni regionali.

Le nostre proposte si sono ora tradotte in due mozioni presentate dal nostro Devid Porrello:

nella prima si chiede alla Giunta di installare portabici esterni sui bus Cotral, che consentirebbero ai passeggeri di proseguire il proprio tragitto in bicicletta una volta raggiunta la città, decongestionando la rete di tpl locale e utilizzando un mezzo di trasporto sostenibile: una soluzione che è già realtà in altre regioni e che potrebbe essere adottata in tempi rapidi anche dal Lazio .

che consentirebbero ai passeggeri di proseguire il proprio tragitto in bicicletta una volta raggiunta la città, decongestionando la rete di tpl locale e utilizzando un mezzo di trasporto sostenibile: . con la seconda mozione chiediamo alla Giunta di permettere il trasporto gratuito delle biciclette su tutti i treni regionali e non solo su quelli con spazi riservati alle biciclette: un’altra misura che potrebbe essere implementata in tempi rapidi per dare una risposta celere ai pendolari del Lazio.

Vi terremmo informati sull’evoluzione dei lavori della Commissione trasporti: seguiteci!

—

MoVimento 5 Stelle Lazio