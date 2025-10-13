Gli “Amici del Bosco di Valcanneto” chiedono maggiore partecipazione nella gestione dell’area verde e preparano una lettera aperta alla Sindaca Gubetti

Bosco di Valcanneto: nasce la proposta di un Tavolo di confronto permanente tra Comune e cittadini attivi –

Un invito al dialogo, ma anche un richiamo alla responsabilità condivisa. È questo il senso della nuova iniziativa del gruppo Amici del Bosco di Valcanneto, che nei giorni scorsi si è riunito per fare il punto sulla situazione del bosco, tuttora in larga parte interdetto al pubblico per motivi di sicurezza.

Durante l’incontro, i cittadini hanno espresso preoccupazione per la gestione attuale dell’area e per i ritardi negli interventi di messa in sicurezza. «Non possiamo essere solo spettatori – spiegano –. La cittadinanza attiva deve essere coinvolta, non semplicemente informata di tanto in tanto su ciò che accade nel nostro polmone verde».

Da questa riflessione è nata la proposta di istituire un “Tavolo di confronto permanente” tra il Comune di Cerveteri e le realtà di cittadinanza attiva locali, con l’obiettivo di favorire il dialogo, la trasparenza e la collaborazione nelle decisioni che riguardano la tutela e la valorizzazione del bosco.

Il gruppo sta ora preparando una lettera aperta alla Sindaca Elena Gubetti, nella quale verrà formalmente avanzata la richiesta. «Ci auguriamo – proseguono gli Amici del Bosco – che questa volta si apra un percorso realmente partecipativo, senza più omissioni e silenzi. Vogliamo offrire riflessioni e proposte per il bene collettivo».

Un appello, dunque, che invita l’amministrazione a costruire un nuovo modello di cooperazione con i cittadini, basato sulla fiducia e sulla condivisione delle scelte.

«Il Bosco è di tutti – ricordano gli attivisti – a partire dagli abitanti di Valcanneto».