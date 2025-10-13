Centrodestra unito a Santa Marinella: “Un passo avanti verso un progetto condiviso per la città”

Incontro positivo tra i coordinatori cittadini delle forze politiche del centrodestra. I consiglieri comunali: “Collaborazione e ascolto al centro del nostro impegno per il futuro della comunità”.

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra i coordinatori cittadini delle forze politiche di centrodestra, accolto con grande favore dai consiglieri comunali del medesimo schieramento. Un momento di confronto e dialogo che, secondo gli esponenti del centrodestra locale, rappresenta “un importante passo avanti verso la costruzione di un percorso condiviso e credibile per il futuro della nostra città”.

Nel comunicato diffuso dai consiglieri comunali, viene sottolineata l’importanza della coesione e della capacità di ascolto come strumenti fondamentali per costruire un progetto politico solido e orientato ai bisogni dei cittadini. “Crediamo fortemente nella forza dell’ascolto, nella coesione delle forze politiche di centrodestra e nella capacità di costruire insieme un progetto credibile e proiettato al futuro”, si legge nella nota.

L’obiettivo comune è quello di fornire risposte concrete alle esigenze della popolazione e di delineare una nuova prospettiva di sviluppo per Santa Marinella e Santa Severa. “Siamo certi – prosegue il comunicato – che questo spirito di collaborazione e unità continuerà a guidare le azioni future del centrodestra locale, dentro e fuori l’assise comunale, nell’interesse dei cittadini e della crescita della nostra comunità”.

L’incontro tra i rappresentanti del centrodestra viene quindi interpretato come un segnale di rinnovata compattezza politica e di volontà condivisa di lavorare insieme per il bene della città.