“Devo ringraziare i ragazzi per quello che fanno, i progetti futuri andranno avanti anche se il campionato si fermerà”

Borgo San Martino, il patron Sergio Lupi si proietta nel futuro –

Una squadra, un gruppo. Amici nel calcio, che spesso si ritrovano nella vita quotidiana nonostante famiglia e lavoro portino via molto del loro tempo. I calciatori del Borgo San Martino nel periodo del Covid hanno inziato a conoscersi meglio, a stare più vicini.

E hanno avuto l’occasione di approfondire meglio la conoscienza, scandita da momenti di apprensione e confusione , annebbiati dall’assenza del calcio vero. Malgrado tutto la squadra contiuna ad allenarsi e lo farà anche se decideranno di concludere i tornei.

ALLENAMENTI SENZA SOSTA

La decisione del patron Sergio Lupi è originale, segno che il numero uno del club vuole tenere unto il gruppo, prepararlo mentalmente alla prossima stagione. Lupi, tra l’altro, in questi giorni ha speso un po’ del suo tempo per tastare il polso ai ragazzi.

Il capitano Sasha Esposito con i suoi fratelli è titolare di alcune barberie a Ladispoli e il tema principale quando arrivano i clienti è il calcio e i suoi frequentatori sono pallonari, amanti delle domeniche, quei nostalgici che non vedono l’ora che si ritorni a gioire e soffrire.

IL RAPPORTO CON LA SQUADRA

“Con i ragazzi c’è un ottimo rapporto – esordisce Sergio Lupi – a loro come a me mancano le domeniche, il giocare per qualcosa”.

“Nonostante il momento con la squadra si è costruito un bel rapporto e la stima è reciproca”.

“Sono dei ragazzi che si impegnano nel lavoro e dedicano il tempo che hanno a disposizione per il Borgo San Martino”.

“Non vogliamo, qualora ci informassero della conclusione dei campionati , di smettere di allenarci. Noi continueremo, mentalmente vogliamo farci trovare preparati per il futuro e i nostri obiettivi non muteranno, ciò grazie all’impegno del Grande Impero che non smetteremo di ringraziare”.

Fa.No.

