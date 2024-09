Fisco, arrivano nuovi controlli: liste selettive e accertamenti su evasori ‘patologici’. Il viceministro Leo: “In manovra potenziamo uso tecnologie e interoperabilità banche dati”

Bonus Befana in anticipo, 100 euro netti dal 1° gennaio 2025 –

L’ex bonus Befana diventerà “bonus Natale nel mese di dicembre” e per “dare questi 100 euro netti, senza effetti sulla tassazione entrando in vigore il primo gennaio 2025”. Così il viceministro all’Economia Maurizio Leo a ‘Telefisco’ del ‘Sole 24 Ore’ sul dl Omnibus.

“Per il 2024 avevamo un problema di individuazione delle risorse, visto che le entrate stanno andando bene potremo anticiparli a quest’anno senza intervenire sulla tassazione”, spiega.

Nuovi controlli fisco, liste selettive e accertamenti su evasori ‘patologici’

Chi non aderisce al concordato preventivo finirà nelle “liste selettive”, ha detto ancora Leo parlando di fisco e nuovi controlli.

Nell’ipotesi che i soggetti “non aderiscano, ma noi confidiamo una massiccia adesione, la normativa stabilisce che chi non aderisce verrà inserita nelle liste selettive”, afferma, precisando che “non ci sarà nessun effetto negativo” per chi fa le corrette dichiarazioni, ma “laddove non si fanno correttamente le dichiarazioni” ci sarà la possibilità di accertamento.

Nella manovra di Bilancio intendiamo “potenziare le attività di controllo con le nuove tecnologie e l’interoperabilità delle banche dati”, sottolinea ancora, osservando che quindi “ci sono le condizioni per dire al contribuente di aderite” mentre contrastiamo “le situazioni patologiche che se riscontrate potranno dare luogo ad attività di accertamento”.