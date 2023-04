Con il subentro di Acea Ato2 per gli utenti dei condomini sarà emessa un’unica bolletta relativa ai consumi dell’intero palazzo. Compito degli amministratori ripartire le spese per ogni singolo condomino in base ai consumi di ciascuno

Bollette idriche per i condomini di Ladispoli, Comune e Flavia Servizi si attivano per rendere più agevole il calcolo –

“A seguito del passaggio del sistema idrico integrato del Comune di Ladispoli sotto la gestione della ACEA ATO2, avvenuto lo scorso 30 settembre 2022, il nuovo gestore non manterrà attivi i contratti delle utenze a valle dei contatori condominiali determinando, di fatto, l’obbligo da parte dei condomìni di provvedere alla ripartizione dei consumi e dei relativi oneri per ciascun utente”.

L’annuncio è del consigliere comunale Filippo Moretti, delegato al Servizio Idrico, che ha spiegato come l’Amministrazione comunale e Flavia Servizi si siano attivate per rendere più agevole il lavoro da svolgere per il calcolo degli oneri che ogni amministratore di condominio dovrà attribuire ad ogni singola utenza di propria competenza.

“Se da un lato è discutibile la scelta operata da ACEA, che determina nell’immediato disagi ed obbliga gli amministratori dei condomini a dotarsi di strumenti per la lettura dei contatori ed il calcolo degli oneri da attribuire ai singoli utenti e condomini – prosegue il consigliere Moretti – dall’altro si deve tenere conto che, per un obbligo di legge e per gli effetti del regolamento approvato dalla conferenza dei sindaci dell’ATO2, non vi sono possibilità di mantenere in vita i contratti a valle di utenze generali assegnate ai condomini”.

“Coscienti dei disagi che sarebbero stati arrecati all’utenza da questo provvedimento, l’Amministrazione Comunale e quella della Flavia Servizi hanno messo in campo dei provvedimenti che potranno rendere più agevole il compito degli amministratori di condominio per il calcolo degli oneri da attribuire ad ogni singola utenza di loro competenza. Ogni informazione necessaria si può trovare al link https://www.flaviaservizi.it/images/condomini/Modulo_richiesta_letture_condominio.pdf dove si potrà scaricare il modulo per la richiesta delle misurazioni dei contatori secondari fatturate per l’ultimo periodo di competenza della Flavia Servizi srl e fino alla cessione al nuovo gestore d’ambito designato ACEA ATO2″.

“La richiesta andrà inoltrata via PEC all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 15 maggio 2023 riportando obbligatoriamente nell’oggetto “richiesta letture misuratori secondari”. I tabulati verranno resi disponibili in formato digitale ed inoltrati alla PEC del richiedente entro il 31 maggio 3023. Invece, al link https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/acqua/acea-ato-2/tariffe-per-lafornitura/condomini si potrà accedere all’applicazione, messa a disposizione da ACEA, che consentirà di calcolare, in maniera automatica ed applicando i criteri di bollettazione e fasce diconsumo, gli oneri da attribuire a ciascuna utenza”.

“La fatturazione per le utenze condominiali sarà bimestrale e Acea Ato2 permetterà di rateizzare il pagamento della prima bolletta indipendentemente dall’importo. Basterà chiamare il numero verde commerciale 800.130.331 e farne richiesta”.

“Acea Ato2, entro pochi giorni, invierà a tutte le utenze condominiali una propria comunicazione, concordata con Flavia Servizi e con il Comune di Ladispoli, fornendo ulteriori informazioni per rendere più agevole l’interazione degli amministratori di condominio con il nuovo gestore del servizio idrico”.