Body Power Revolution la lezione di pesi che non ti aspetti

Dinamica, vivace, mai noiosa, è la lezione piena di energia per chi ama il fisico tonico

La sala pesi della palestra La Palma, a Ladispoli, è davvero affascinante! Ci sono tante macchine differenti e ognuna con una funzione diversa e poi manubri e bilancieri e tanti altri attrezzi specifici per il cardiofitness. Una sala davvero interessante, quella della palestra La Palma, ma, prima di iniziare a frequentarla, è bene avere chiari i propri obiettivi e conoscere e capire alcune regole fondamentali e se l’idea di allenarsi da soli può disorientare c’è una fantastica soluzione, Body Power Revolution! La lezione che rinforza, tonifica, aiuta a bruciare calorie e poi, non ci si annoia mai. Una lezione adatta a tutte le età, a chi piace la sala pesi ma non vuole allenarsi da solo, dedicata a chi ama il proprio corpo e vuole restare in forma, a chi vuole approcciarsi ai pesi ma ha bisogno di farsi guidare e proprio alla guida c’è un’istruttrice d’eccezione, Francesca Petrella! Medaglia d’argento ai mondiali Pro Elite IFBB, di Praga, nella categoria Bikini Master, che è una categoria più soft del Body building, e quindi vice campionessa mondiale e poi vice campionessa europea e campionessa italiana. La lezione di Body Power Revolution è un format esclusivo ed unico ideato proprio da Francesca Petrella.

“Ho creato una lezione di sala pesi collettiva” racconta Francesca “perché, spesso, alle persone non piace fare i pesi da soli ma preferiscono allenarsi in sala tutti insieme. Ho pensato, basandomi sulla mia esperienza, ad una serie di esercizi dinamici, all’utilizzo di attrezzi diversi, ad un cambiamento continuo, stimolando e aggiungendo qualcosa di nuovo e di impegnativo ad ogni lezione. Proprio per questo ogni incontro è diverso e non ripeto mai gli stessi esercizi, la musica fa da sottofondo e segna, alle volte, il ritmo ma non eseguo coreografie. Il Body Power Revolution è adatto a tutti, lo consiglio per il dimagrimento, per rassodare, per attivare il metabolismo ma anche per sé stessi, perché si acquisisce tanta resistenza e tanta forza e lo si riscontra, in poco tempo, nella vita di tutti i giorni ed è una bella soddisfazione!” Tanto impegno, sacrificio e tanta passione sono le basi sulle quali, Francesca Petrella, ha maturato la sua notevole esperienza di atleta e di personal trainer. Una professionista che basa il suo lavoro, alla palestra La Palma, con un approccio strettamente personale e completamente diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere in una sala pesi.

“Durante la lezione di Body Power Revolution” sottolinea Francesca “la gente si diverte e non si annoia mai perché ad ogni lezione c’è un utilizzo diverso degli elastici, dei bilancieri, dei manubri o degli step e la lezione è sempre una novità che porta risultati e soddisfazione non solo per l’armonia del corpo ma anche per un benessere mentale. Una sfida continua con se stessi per un riscontro che porta ad una crescita personale notevole. Certo, la mia, è una lezione impegnativa, voglio e pretendo un’attenzione mirata alla concentrazione, ad ascoltare il corpo per percepire se stessi, ma è così che arrivano i risultati e se capita di allenarsi, da soli, in sala pesi, non ci si fa male!”

Insomma, c’è davvero tanta bella energia in una lezione di Body Power Revolution, perché non prenoti una lezione di prova? Basta telefonare al 351 924 7632 o andare direttamente alla palestra La Palma in via G. Falcone, 26 al primo piano del centro commerciale La Palma