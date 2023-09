Blitz antidroga dei carabinieri: 5 arresti

Sequestrate dosi di stupefacenti e contanti

Ancora controlli antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nelle ultime 48 ora. A finire in manette sono state 5 persone, tutte indagate per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno notato un 40enne romano aggirarsi con fare sospetto lungo via Belvedere Montello, zona Boccea, e lo hanno fermato per un controllo. L’uomo è stato trovato con la somma contante di 1.000 euro in banconote di piccolo taglio e non ha fornito l’esatta provenienza. La cosa ha insospettito i militari che hanno deciso di approfondire gli accertamenti e perquisire la sua abitazione nella stessa via. I militari hanno così rinvenuto e sequestrato due involucri contenenti 127 g di cocaina. Il 40enne è stato arrestato.

I Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno arrestato un 33enne romano che, fermato a bordo della sua auto nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale in via Federico Borromeo, è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti 134 g di marijuana.

In via Emilio Macro, zona Alessandrino, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno notato un 24enne romano aggirarsi con fare sospetto che, alla loro vista, ha tentato la fuga a piedi ma è inciampato e caduto al suolo. Raggiunto e fermato, il giovane ha strattonato ma è stato contenuto e arrestato. Nelle sue tasche nascondeva 26 dosi di hashish, alcune dosi di marijuana, due bilancini di precisione e denaro contante, ritenute provento di attività illecita.

Altre due persone sono state invece arrestate perché sorprese a spacciare in strada: si tratta di un 29enne romano notato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata mentre cedeva alcune dosi di cocaina ad un giovane all’incrocio di via Casilina con via Rocca Cencia e di un 34enne tunisino notato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante a cedere alcune dosi di hashish ad un cittadino romeno. Tutti gli arresti sono stati convalidati. Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.