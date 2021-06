Share Pin 0 Condivisioni

Hanno partecipato 200 ciclisti per la terza gara valida per l’XCO Lazio Cup

Bike, Folcarelli trionfa all’Open XCO Etrusco Città di Cerveteri –

Antonio Folcarelli sul podio

Si è concluso il 2° XCO Etrusco Città di Cerveteri a cui hanno partecipato tanti giovani biker sul tracciato allestito da Cristiano D’Annunzio e dai suoi validi collaboratori.

Un circuito ben costruito per la terza prova dell’XCO Lazio Cup, organizzata dall’Asd Tirreno Bike che ha curato nei minimi particolari una manifestazione che ha portato nella cittadina del litorale romano quasi 200 partecipanti.

Il circuito si è rivelato ancora una volta spettacolare ed è stato ben gestito per tutta la durata dell’evento rispettando in pieno le disposizioni anti Covid.

I ringraziamenti degli organizzatori sono andati al Comune di Cerveteri ed alla Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale per la collaborazione all’evento.

Alla Tirreno Bike sono arrivati i complimenti del Comitato Regionale Lazio rappresentato per l’occasione dai consiglieri Massimo Mazzetta, Fabio Rossetti e Guido Riccardelli.

I risultati

Nella categoria regina della manifestazione, quella degli Open, ha trionfato Antonio Folcarelli in maglia Race Mountain Folcarelli che ha preceduto Stefano Capponi della Pro Bike, Davide Giorgini della Cycling Caffè e il compagno di squadra Salvatore Lo Monaco.

Per Folcarelli si tratta dell’ennesimo successo in questa stagione agonistica.

Le categorie più ricche di partecipanti sono state quella Esordienti, gli Allievi e la categoria Juniores

Partenze separate per loro con bei duelli in ogni batteria per la gioia di genitori e dirigenti sportivi che hanno tifato e sostenuto tutti con sano entusiasmo.

A margine della ricca premiazione la festa del Comitato Provinciale di Roma con il presidente Agildo Mascitti e il consigliere Gianluca Babusci che hanno fatto vestire le maglie di Campione Provinciale XCO 2021.