Molta partecipazione di pubblico alla mostra, l’Assessore Frappa: “Ringrazio assolutamente tutti gli artisti, che hanno partecipato con grande entusiasmo, tra loro si è creato un bellissimo clima di festa e di convivialità”

di Marco Di Marzio

Biennale della Riviera Romana, nell’arte Ladispoli individua una delle nuove sfide per la crescita della città

L’arte ha sempre il suo fascino, interesse e spazio vitale entro cui sviluppare le proprie potenzialità. Aspetti questi ulteriormente confermati in occasione della prima edizione della Biennale della Riviera Romana, andata in scena in questi giorni a Ladispoli.

Inaugura lo scorso giovedì 10 agosto 2023, di fronte ad una Piazza Rossellini gremita in ogni ordine di posti, successivamente alla conferenza stampa di presentazione avvenuta il precedente 27 luglio a Roma a Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, la manifestazione avrà luogo fino a venerdì 25 agosto, con la data di mercoledì 23, ore 21:00, fissata per le premiazioni che si svolgeranno sempre nella stessa piazza.

Alla cerimonia d’apertura, iniziata alle ore 18:30, spazio al “Gruppo Cheerleader”, agli “Abba The Best” ideatori dell’inno ufficiale della biennale “Oh Baby Oh Baby” e al giovane Valerio Petrocchi al sax, con la Fanfara Bersaglieri Gennaretti – Lalli di Ladispoli a fare da cornice, e le autorità politiche, militari, religiose e del mondo della cultura e dell’arte a portare il loro saluto, con il Sindaco Alessandro Grando a sottolineare l’inizio di questa novità per il territorio.

Oltre 600 richieste d’iscrizione, formulate da artisti di ogni dove e livello, di cui 240 accolte dal comitato organizzatore, condotto da Margherita Frappa, Presidente e Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli, Andrea Cerqua, curatore, e Flavia Mantovan, Direttore Artistico.

Le opere vedono la loro esposizione in diversi punti della città come: Viale Italia; Centro d’Arte e Cultura, di Via Settevene Palo Nord, dalle 10 alle 23; Teatro Vannini, di Via Yvon De Begnac, dalle 18 alle 24; Villa Romana “La Grottaccia”, di Via Rapallo, dalle 18 alle 24; Villa Romana, di Via Mercurio a Marina di San Nicola, dalle 18:30 alle 24; Sala espositiva comunale, di Via Ancona, dalle 18 alle 24; Laboratorio Bimbarte, Giardini Nazzareno Fedeli, dalle 18 alle 24.

Tutti i luoghi interessati dalla mostra hanno visto opportuno taglio del nastro, effettuato in giorni successivi a quello dell’inaugurazione, così da poter permettere l’afflusso dei visitatori. Non tutti i luoghi resteranno aperti per l’intero corso della manifestazione, quelli all’aperto solamente i primi giorni mentre quelli al chiuso fino al 25 agosto.

La prima edizione della Biennale della Riviera Romana non è stata lasciata sola in questo suo svilupparsi, infatti il suo svolgimento si effettua sotto l’alto patrocinio di Comune di Ladispoli, Città Metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio, Ministero per i beni culturali.

A cui si aggiunge ad un importante endorsement, quello formulato dal critico d’arte, storico dell’arte, saggista, politico, personaggio televisivo, opinionista, nonché attuale Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi. L’esponente del Governo guidato dalla Premier Giorgia Meloni in un video di saluto trasmesso alla città ha parlato, tra le altre cose, di un possibile gemellaggio con la Biennale di Venezia.

Link video per rivedere l’endorsement di Vittorio Sgarbi: https://www.facebook.com/100093569527318/videos/618025143859741/

Margherita Frappa

“L’inaugurazione della Biennale è stata una grande festa – dichiara l’Assessore Frappa –, che ci ha messo nello spirito giusto per affrontare quest’evento. Mi ritengo molto soddisfatta di questo poiché ho visto tanta affluenza impegnata a visitare i vari siti espositivi. Ringrazio assolutamente tutti gli artisti, che hanno partecipato con grande entusiasmo, tra loro si è creato un bellissimo clima di festa e di convivialità. Tra i più importanti fattori di felicità personale vi è quello di aver visto in questa biennale la partecipazione del maestro Guido Venanzoni, in mostra con le sue opere presso la sala espositiva comunale di Via Ancona, bellissimi lavori prodotti da questo grande artista di Ladispoli.”

Filippo Conte

“A questa Biennale della Riviera Romana do un giudizio più che positivo – dichiara il Delegato all’Arte Filippo Conte –, mi è piaciuto tutto, partendo dall’opera condotta dall’Assessore Margherita Frappa, una persona in gamba e piena di vitalità, con la quale Ladispoli può raggiungere traguardi importanti in ambito culturale. Organizzare una biennale non è cosa semplice e solo Ladispoli poteva permettersi questo. L’Assessore Frappa ha colto al volo questa opportunità per la città, riuscendo ad ottenere un grosso risultato ed un grande onore. Tra i molti aspetti di questa manifestazione è stato bello vedere gli artisti, circa 50, esporre sul Viale Italia, come a Via Margutta a Roma, cosa che non accadeva da alcuni anni.”

Non resta dunque che seguire fino al termine la mostra, così da poter osservare con completezza la bellezza delle opere esposte, cariche di significato, portatrici di valori morale dell’arte. Partecipando alla premiazione, che avverrà, come già anticipato, mercoledì 23 agosto 2023, ore 21.00, in Piazza Rossellini: seguirà il concerto degli “Abba The Best”.