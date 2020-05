Condividi Pin 2 Condivisioni

I vice coordinatori Forza Italia Giovani della Regione Lazio, Federico Fati e Raffaele Cratere: “Auspichiamo si passi presto dalle parole ai fatti e vengano ignorati gli eventuali ‘signor No'”.

“Bene il Governo sulla Trasversale Civitavecchia – Orte”

“Accogliamo con soddisfazione l’inserimento fra le 25 opere commissariate della Orte-Civitavecchia, l’Autostrada Roma-Latina, la Bretella Cisterna-Valmontone e il Passante di Formia”.

A commentare la notizia sono i vice-coordinatori di Forza Italia Giovani della Regione Lazio Federito Fati e Raffaele Cratere.

“La Ministra De Micheli, prima nella conferenza del 23/4 assieme al governatore Zingaretti e poi anche recentemente in commissione parla di centinaia di milioni che presto saranno utilizzati per completare proprio la Orte- Civitavecchia, ora ferma a Monteromano e valorizzare il territorio dell’intera provincia di Latina e altre zone del Lazio con la realizzazione di tali opere”.

“Ringraziamo perciò la Ministra, la Regione Lazio e il governo per intero per il giusto interessamento, con l’auspicio che si passi presto dalle parole ai fatti e vengano ignorati gli eventuali “signor NO”, spesso provenienti dal Movimento 5 stelle, ora al governo, che per anni le hanno rimandate facendo dei NO alle infrastrutture il loro cavallo di battaglia”.