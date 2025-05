Anna Lisa Belardinelli, esponente FDI, commenta duramente la festa del Patrono di Cerveteri San Michele Arcangelo: “Sul lavoro dell’amministrazione comunale si può stendere un velo pietoso”

Anna Lisa Belardinelli, esponente FDI, commenta duramente con un post social la festa del Santo Patrono di Cerveteri, San Michele Arcangelo, criticando il lavoro dell’Amministrazione Comunale e ringraziando i Rioni per il loro lavoro, senza i quali, secondo Belardinelli, ci sarebbe stato “il nulla assoluto”.

“Volevo evitare di commentare la tristezza della festa del nostro patrono San Michele Arcangelo, ma per rispetto della nostra città e delle nostre tradizioni non ce la faccio proprio a far finta di niente e a girarmi dall’altra parte. Faccio i complimenti ai Rioni che come sempre si sono prodigati con successo per animare e rallegrare la nostra città che purtroppo diventa ogni giorno più spettrale, a loro va un doveroso ringraziamento per l’impegno e la costanza. Sulla programmazione e sul lavoro dell’amministrazione comunale, invece, si può solo stendere un velo pietoso” – commenta Belardinelli sui social.

“Credo che il Sindaco Gubetti, dopo 3 anni, non abbia ancora compreso il suo ruolo, o forse crede di poter nascondere lo zero assoluto del suo operato dietro passerelle, foto, tagli di nastri e, addirittura, ora anche dietro comparsate con tanto di microfono in mano tipo inviato di una trasmissione televisiva. Mentre lei continua a fare il ‘saltimbanco’ l’intero territorio di Cerveteri è in totale stato di abbandono” – prosegue Belardinelli e conclude – “Criticare l’operato di questa armata Brancaleone non significa non volere bene a Cerveteri (come cerca di far credere chi ci amministra) al contrario significa amarla e non voler arrendersi a questo declino a cui l’hanno relegata”.