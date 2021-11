Anna Lisa Belardinelli sferra l’attacco verso l’amministrazione Pascucci con un lungo post social che recita:

“Sintesi della seduta del Consiglio comunale di oggi: 1. Ritirato un punto relativo al riconoscimento di un debito fuori bilancio di 79.560,00 euro per le perplessità espresse dai revisori dei conti che, secondo il consigliere Galli, sono andati oltre il loro ruolo”.

“2. Variazione di bilancio: -Previsti fondi per iniziative relative al Natale (meglio tardi che mai) e speriamo che non vengano spesi come negli anni passati. -Azzerato il capitolo per le manifestazioni sportive, da cui hanno tolto anche i miseri 10.000 euro previsti. -Più che dimezzati i fondi per le iniziative rientranti nelle attività dell’UNESCO e per le iniziative turistiche” continua la politica di Fratelli D’Italia.

Belardinelli sferra l’attacco: “Inequivocabile il fallimento amministrativo”

“-Azzerato il capitolo destinato ai concorsi per il personale (-40.000 euro) e non sono stati trovati 5.500 euro per potenziare l’ufficio manutentivo lavori pubblici, dove un dipendente per poter lavorare sarebbe costretto a portarsi il computer da casa. Ricordiamo che la macchina amministrativa è quasi paralizzata dalla grave carenza di organico. Però hanno previsto fondi per l’impianto automatico di irrigazione delle aiuole del lungomare che nel capitolato di appalto non era stato previsto” prosegue polemicamente la Belardinelli.

“3. E per finire, sul punto relativo alle interrogazioni presentate dal consigliere Alessandro Magnani i consiglieri di maggioranza, ad eccezione di tre tra cui il Presidente del Consiglio, hanno abbandonato la seduta facendo mancare il numero legale. Evidentemente era difficile dare risposte. Eppure grazie ai consiglieri di opposizione che, invece, hanno tenuto il numero legale sono riusciti ad approvare la variazione bilancio nell’ultimo giorno utile per il consiglio”.

“Credo che questi dati” tuona Anna Lisa “certifichino in maniera inequivocabile il fallimento amministrativo di questa amministrazione!”.