Basket Ladispoli, la finale di andata è della Pallacanestro Dinamo

Ieri sera al Pala Melone di Piazza Falcone e’ andato in scena il primo atto di quelle che si prospettano finali ad alta intensita’, vietate ai deboli di cuore, per stabilire quale squadra passera’ in serie D.

Alla presenza del pubblico delle grandi occasioni, con una bella scenografia autogestita dai ragazzi delle giovanili Dinamo, con anche il Sindaco Grando e l’Assessore allo Sport Milani a fare il tifo per spingere i ragazzi di coach Fiorentini verso l’ambito traguardo, Dinamo Ladispoli vs Elis Roma e’ stata forse la partita piu’ bella della stagione: l’Elis si e’ dimostrata infatti squadra molto ben organizzata e forte in tutti i reparti (come la Dinamo), con una forte mentalita’ vincente (come la Dinamo), con giocatori che sono un vero e proprio break per la categoria (come la Dinamo), con uno staff tecnico molto valido (come la Dinamo)… l’unica cosa che Elis non aveva e che invece la Dinamo e’ tutto l’anno che dimostra di possedere, e’ stato proprio il calore del pubblico, l’affetto e l’entusiasmo dei tanti tifosi, grandi e piccoli, che sono in determinati momenti delle partite un vero e proprio “sesto uomo” in campo.

Pronti via, e si capisce subito che la posta in palio e’ tanta e che le squadre ne sono assolutamente consapevoli: marcature strette, tanto agonismo, ogni pallone come se fosse quello decisivo. L’Elis a fine primo quarto sembra poter accumulare un tesoretto di 7 punti di vantaggio, ma sono i 5 punti di fila di Luca Ukmar a permettere invece alla Dinamo a un solo possesso di distanza e chiudere la frazione di gioco sul 17-19.

Nel secondo quarto le cose non cambiano, le difese lavorano bene da una parte e dall’altra, ma i giocatori di talento riescono comunque a fare il loro in attacco, su tutti in questo quarto Riccardo Fois, 7 punti, che con le sue penetrazioni mette a dura prova la difesa avversaria conquistando falli e punti facili dalla lunetta. Si arriva a fine primo tempo praticamente appaiati, anche se stavolta e’ la Dinamo ad aver operato il sorpasso, 37 a 34 per i padroni di casa.

Alla ripresa dell’intervallo lungo sembra non segnare piu’ nessuno: complice forse un po’ di stanchezza, la giornata molto calda, l’ansia da prestazione, o altro non sappiamo, il parziale del terzo quarto e’ di solo 8 a 8, e per quanto riguarda la Dinamo anche solo grazie a una tripla allo scadere da meta’ campo di Kevin Acconciamessa.

45 a 42 e cominciano gli ultimi 10 minuti: coach Fiorentini se l’e’ giocata bene, grazie alla panchina extralusso lunghissima, praticamente tutti titolati per entrare nel quintetto base iniziale, ha fino a quel momento ruotato quasi tutti i giocatori a sua disposizione in modo molto equilibrato. Sara’ stato forse questo a consentire alla Dinamo di arrivare in condizioni fisiche che sembrano migliori di quelle degli avversari nell’ultimo “chilometro”. Com’e’, come non e’, fatto sta che inizia il festival delle triple: 5 bombe di fila, Ukmar, Fois, Acconciamessa, ancora 2 di Ukmar, tutti tiri aperti frutto di una buona circolazione di palla ma soprattutto di tanti extrapass in favore dei compagni tiratori, che dimostrano grande consapevolezza nei propri mezzi e fiducia di squadra.

La Dinamo in difesa poi non molla un centimetro, Masciarelli, Campolungo, Maduka, De Martino, Petronio, Terenzi, Acconciamessa… sembrano tutti pitbull alle prese con il loro giocattolo preferito, la palla, guai a cercare di portargliela via, guai a non lasciargliela… si raggiungono anche i 15 punti di scarto e a nulla servono i timeout ospiti. La Dinamo termina in controllo una partita difficilissima che ha voluto fortemente vincere.

Weekend entusiasmante quindi per la Dinamo, sabato inaugurazione del Palazzetto dello Sport e conseguente esibizione dei settori minibasket e giovanili, con bambini e ragazzi felici di poter calcare un parquet sportivo di grande qualita’ in un ambiente che li fa sognare, domenica la vittoria importantissima in gara 1 delle finali per la D; ora testa e cuore vanno a mercoledi, gara 2 in casa del’Elis, che sicuramente fara’ di tutto per impattarla, ma certamente fara’ di tutto anche la Dinamo per chiuderla definitivamente e non arrivare a Domenica 12 per l’eventuale spareggio finale.

Parziali e Tabellini

17-19 20-15 8-8 21-12Campolungo 4, Masciarelli (cap.), Fois 19, Terenzi 7, Ukmar L. 19, Maduka 4, Acconciamessa K. 11, Petronio 1, Ukmar S., Acconciamessa D., De Martino