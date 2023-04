Basket, la RIM Cerveteri ad un passo da un sogno. Basta una vittoria per festeggiare la promozione in C Unica

La squadra di coach Russo attesa sabato a Colleferro per la penultima di stagione

La Rim Cerveteri ad un passo dal sogno!

Serve un ultimo sforzo per i ragazzi di Coach Russo per coronare un sogno mai realizzato a Cerveteri. La squadra di Basket è attesa sabato 15 aprile a Colleferro ore 18.30 per la penultima gara della stagione, e in caso di vittoria potrà festeggiare la promozione in serie C Unica.

La neopromossa Rim Cerveteri dopo un campionato esaltante è attesa per un ultimo grande sforzo. La squadra si sta allenando duramente questa settimana agli ordini di Russo e Ludovisi e sta cercando di preparare nel migliore dei modi la difficile trasferta.

La società, grazie al General Manager Daniele De Stradis e il capitano Manuele Parroccini, ha organizzato un pullman gratuito per i tifosi che potranno seguire i giovani Ceriti per quella che sarà una serata emozionante comunque vada. Sono giorni febbrili per un traguardo mai raggiunto a Cerveteri. In bocca al lupo!