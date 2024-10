Basket e volley: a Cerveteri iniziano i campionati

Le Serie C di volley esordiscono in trasferta, la Serie D di basket accende in casa: i coach suonano la carica

Mancano pochissimi giorni all’inizio dei campioni regionali che vedranno scendere in campo le squadre di basket e volley. Le premesse della vigilia sono interessanti e i coach hanno le idee chiare. Nel primo weekend di gare, 12 e 13 ottobre, le Serie C di volley, maschile e femminile, saranno impegnate fuori casa, mentre alla Serie D di basket spetterà il compito di accendere, per la prima volta in questa stagione 2024-2025, le luci del PalaRim. Ma andiamo con ordine.

Ad aprire le danze sarà la pallavolo, infatti, le Serie C scenderanno in campo entrambe alle 16:00 di sabato 12 ottobre. I ragazzi di coach Capriotti saranno impegnati sul campo dell’ASD NfaSaet ed è proprio il coach a raccontare le sensazioni della vigilia: “Sono molto positivo e sereno. Tra l’altro, sono cambiate diverse cose nell’ultimo periodo, numericamente siamo cresciuti molto e dobbiamo gestire addirittura dei problemi di surplus. Il prestagione è andato bene, abbiamo disputato 3 amichevoli contro squadre di D e C. devo dire che, nonostante abbia schierato pochissimo la formazione titolare, le partite sono andate bene. Vuol dire che abbiamo non solo 6 titolari, ma tanti giocatori da schierare e questo è fondamentale per dare continuità a tutti, senza andare in sofferenza. Tra l’altro, i ragazzi che sono arrivati sono giovanissimi e sono andati a riempire alcune lacune della nostra rosa. L’ultimo ragazzo si è aggiunto solo pochi giorni fa, è un classe 2009, ma è molto promettente”.

“Sicuramente la prima trasferta sarà difficile – ha chiarito coach Capriotti – perché la Saet è retrocessa dalla Serie B e quindi è una delle teste di serie del girone. È una squadra forte con giocatori esperti, diversi di loro hanno anche esperienza in campionati nazionali. Noi siamo giovani, ho ragazzi con voglia e grinta. L’obiettivo è entrare in campo per giocare nel miglior modo possibile e tornare a casa convinti di aver dato tutto. Non credo che questa sarà la partita chiave del nostro campionato, ma cercheremo comunque di giocarcela”

Spedizione romana anche per le ragazze di coach Ribeiro Miliante che se la vedranno con il Volley Friends, una delle società più influenti del panorama giovanile regionale. “Noi abbiamo ringiovanito ancora la squadra, sono quasi tutte ragazze dal 2008 al 2003. Stanno lavorando bene e che si impegnano tanto, quindi ci aspettiamo che riescano ad esprimere in campo quello che vediamo in allenamento. Questo sarà lo scopo della stagione. Molte di loro hanno per la prima volta la responsabilità di dover tenere la squadra in Serie C. A livello numerico siamo riusciti a completare la squadra. Il roster è completo, tranne qualche infortunio adesso a inizio stagione, ma nulla di eccessivamente grave. Il capitano sarà Lidia Giacometti, centrale classe 2003” ha svelato il coach della C femminile.

“Loro dovrebbero essere una formazione under 18. È sicuramente una buona squadra – ha spiegato il coach brasiliano -tante vengono dalle finali nazionali dello scorso anno dove hanno raggiunto il risultato migliore nella storia della loro società. Penso sarà un bel test per noi per vedere come riusciamo ad affrontare questo livello già così alto” ha concluso l’allenatore.

Domenica sarà la volta della Serie D di basket di coach Pica che inaugurerà la stagione al PalaRim a partire dalle 19:00. In questo caso, il calendario non è stato fortunatissimo perché la giovanissima compagine cerite se la vedrà con la Petriana, squadra reduce dalla finale play off dello scorso anno e che ha riconfermato il gruppo. “Siamo pronti per l’esordio, i ragazzi stanno bene e, almeno per ora, sono tranquilli. Credo che l’emozione si farà sentire nei prossimi giorni. Sono praticamente tutti al loro esordio in questa categoria. Speriamo che il pubblico risponda numeroso e che li sostenga”.

“Loro sono un gruppo sicuramente affiatato – ha spiegato Pica – e sono tra i favoriti per la vittoria del girone. Per capire il livello, dico che erano stati contattati per il ripescaggio in C. Insomma, sono un gruppo forte. Dal canto mio spero di vedere un bel gioco, questo è l’obiettivo principale. Il nostro giocatore più grande ha 21 anni, ma ce la metteremo tutta”.

Insomma, parola d’ordine rinnovamento per dei campionati che si preannunciano difficili, ma alla portata di rose competitive seppur molto giovani.