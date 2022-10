Fois: “Quello che mi aspetto è che i ragazzi continuino sulla scia di quanto fatto lo scorso anno”

Basket, Dinamo Ladispoli pronta all’esordio in serie D –

Alle 18:30 di domenica 16 ottobre nel Pala Melone di Via de Begnac, i ragazzi della MISTERCUCINA.COM Dinamo Ladispoli scenderanno in campo contro il Basket Polaris Roma per la prima partita del campionato di Serie D.

Sarà il loro esordio assoluto dopo la fantastica cavalcata che lo scorso giugno li ha portati a vincere il campionato di Promozione Lazio.

La squadra, nel frattempo, è cambiata molto, a partire da coach Andrea Ciprigno che sta avendo il suo da fare per amalgamare un gruppo che è stato completato in corsa e che ha visto arrivare gli ultimi rinforzi appena dieci giorni fa.

“La salvezza è il nostro obiettivo minimo – dice il Presidente Fois –, ma non ci precludiamo nulla, e vogliamo partire da subito bene.

Intendiamoci: quello che sto chiedendo non è una vittoria al nostro primo impegno in una categoria in cui siamo delle matricole assolute, cosa che sarebbe fantastica ovviamente; quello che mi aspetto è che i ragazzi continuino sulla scia di quanto fatto lo scorso anno a mettere in campo voglia, determinazione e coraggio, e forniscano una prestazione di alto livello, che sia soprattutto di esempio sportivo e comportamentale ai nostri Dinamos, ovvero i tanti ragazzi e bambini che ci seguono tutti i giorni in palestra.

Le prime uscite in amichevole di quest’anno mi fanno ben sperare al riguardo, forse da un punto di vista tecnico/tattico ci manca ancora qualcosa, probabilmente solo un altro po’ di tempo per oliare i nuovi meccanismi voluti dal coach, ma sono fiducioso che domenica chi verrà a vederci a fine partita uscirà comunque contento e soddisfatto dello spettacolo a cui avrà assistito”.

“Speriamo nel pubblico delle grandi occasioni – continua il Presidente – perché serve sempre sentire il calore e l’affetto dei propri sostenitori per dare il massimo e perché penso che la società, gli atleti, i nostri sponsor, nostri primi tifosi, se lo meritino: sono stati fatti sacrifici, c’è stato tanto impegno, devo dire anche da parte della Amministrazione Comunale che ci ha sempre mostrato attenzione e disponibilità, ora è arrivato il momento, il D-Day Dinamo, il primo vero giorno da Serie D, noi siamo pronti, al nostro meglio, venite a vederci”.