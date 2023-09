Verranno presentati atleti e staff ai tifosi e agli appassionati, in vista della stagione 2023/2024

Basket, DCL Edilizia RIM Basket presenta la squadra –

L’attesa è finita per tutti gli appassionati di basket di Cerveteri e dintorni, poiché giovedì 28 settembre alle 20.15, presso il Pala Rim in via Claudio Graziosi, avrà luogo la presentazione della squadra di basket, la DCL Edilizia RIM Basket.

La DCL Edilizia RIM Basket ha già scritto pagine indimenticabili nella storia del basket cerveterano, ma quest’anno si prepara a un nuovo capitolo straordinario. Dopo aver conquistato tre campionati consecutivi, la squadra ha guadagnato il diritto di competere nel prestigioso campionato di C Unica (ex C Gold). Si tratta di un traguardo storico che segna una vera e propria svolta per il club e mette Cerveteri in maniera significativa sulle mappe del basket laziale.

Basket, DCL Edilizia RIM Basket presenta la squadra

I tifosi non possono fare a meno di essere eccitati dalla prospettiva di vedere la loro squadra del cuore sfidare avversari di alto livello in un campionato così competitivo. La DCL Edilizia RIM Basket è pronta a dimostrare il proprio valore e il duro lavoro svolto durante l’intera preparazione estiva. L’atmosfera durante la serata di presentazione sarà carica di emozioni e aspettative, mentre i giocatori si mostreranno con orgoglio al pubblico locale.

Ma le sorprese non finiranno qui. Dopo la presentazione ufficiale della squadra, seguirà la prima edizione della “Unipol Cup”. In questa occasione, la DCL Edilizia RIM Basket affronterà la squadra amica di Bracciano, che milita in Serie D. Sarà una partita intensa e appassionante, che metterà alla prova le abilità e la determinazione dei giocatori di entrambe le squadre.

La serata sarà aperta a tutti i tifosi, grandi e piccoli, che potranno assistere gratuitamente alla presentazione della squadra e alla partita di basket. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per la comunità di Cerveteri di sostenere la propria squadra e di immergersi nell’atmosfera coinvolgente della pallacanestro locale.

La DCL Edilizia RIM Basket è pronta a stupire tutti e a scrivere una nuova pagina di gloria nella sua storia. Quindi, segnatevi la data: giovedì 28 settembre alle 20.15 al Pala Rim. Non mancate all’appuntamento con il basket di alta qualità e la passione di Cerveteri che non conosce confini.

(Immagine di repertorio)