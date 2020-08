Baccini: “Fabio Aiello ha dato lustro alla città e andrebbe encomiato” –

Lo sport mette in risalto il lato migliore delle persone e i successi iridati danno lustro, non solo all’atleta, ma anche alla città che lo ospita e gli ha dato i natali.

In quest’ottica, il Consigliere comunale Mario Baccini ha scritto una lettera al sindaco Esterino Montino.

C’è a Fiumicino un giovane atleta che ha dato lustro alla città: Fabio Aiello. Perché non omaggiarlo con un riconoscimento ufficiale?

Di seguito la lettera integrale:

Signor Sindaco,

Fiumicino è, come Lei ben conosce, un territorio che ospita molte glorie sportive, tra essi un giovane di Passoscuro, Fabio Aiello, che ha dato lustro alla città negli ultimi quattro anni guadagnando ben tre ori e un bronzo nella specialità Paralimpica del tiro a volo di fossa olimpica, con la divisa delle Fiamme Oro.

Le scrivo, dunque, per chiedere che la Città renda omaggio con un riconoscimento ufficiale a questo atleta che con il suo esempio e la sua tenacia è riuscito a salire più volte su un podio agonistico e che con la sua volontà è un esempio encomiabile per tutti giovani di Fiumicino. In attesa di cortese riscontro, porgo i migliori saluti

Mario Baccini