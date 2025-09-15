AVIS Ladispoli, raccolte ieri ben 38 sacche di sangue. Prossima donazione, domenica 28 settembre

AVIS Ladispoli, raccolte sabato ben 38 sacche di sangue. Prossima donazione, domenica 28 settembre

Si è svolta sabato 13, a Ladispoli, nei locali della sede AVIS posti in via Vilnius 5, la prevista raccolta di sangue. L’emergenza sangue, come diciamo sempre, non va mai in vacanza.

Alla fine della giornata, sono state raccolte ben 38 sacche di sangue.

Un risultato straordinario come ha sottolineato il Presidente dell’Avis di Ladispoli, Salvatore Vernata. Presente, come sempre, insieme ai suoi collaboratori e al personale medico. Pronti tutti, nessuno escluso, a regalarti un sorriso o una battuta.

Alla domanda che abbiamo fatto al Presidente Vernata su come stia andando la raccolta nel 2025, ci ha risposto che tutto sta procedendo secondo le previsioni fatte a inizio anno. Anzi, anche leggermente meglio. Si sta confermando la media prevista delle 30 sacche. Ma in alcuni trimestri, ha aggiunto, è anche aumentata.

La prossima raccolta, sempre a via Vilnius 5, si svolgerà domenica 28 settembre. Si fa appello a tutti i donatori, di partecipare numerosi.