“Salute mentale al centro, un diritto di tutti”: appuntamento ore 17:30

Il PD Santa Marinella: “Il 16 settembre a Piazza Triste con la consigliera regionale Sara Battisti, prima firmataria della proposta di legge per istituire lo psicologo di cure primarie” –

La salute mentale è parte integrante del diritto alla salute. Per questo il 16 settembre alle ore 17:30, in Piazza Trieste, il Circolo PD di Santa Marinella e Santa Severa promuove e ricorda alla città l’incontro pubblico dedicato alla proposta di legge regionale per l’istituzione dello Psicologo delle Cure Primarie, alla presenza della consigliera regionale e prima firmataria Sara Battisti.

Sarà un’occasione di confronto e partecipazione, con esperti e istituzioni, per discutere di un presidio fondamentale che può garantire a ogni cittadino un accesso gratuito e strutturato al sostegno psicologico. Una risposta concreta all’aumento di ansia, depressione e fragilità che colpiscono soprattutto giovani e donne, aggravate dalle difficoltà economiche.

Saluti istituzionali, Paola Fratarcangeli, consigliera comunale. InterverrannoVera Cuzzocrea, vicepresidente ordine psicologi del Lazio e Myriam Santilli, psicologa psicoterapeuta. Modera Lucia Gaglione, segretaria PD Santa Marinella e Santa Severa.

L’appuntamento del 16 settembre si lega anche a un percorso di crescita sanitaria che attualmente vive il nostro territorio. Il Comune di Santa Marinella, con fondi statali, ha infatti già messo in sicurezza con norme antisismiche due immobili destinati a diventare fondamentali per Santa Marinella, una Casa della Salute e un Ospedale di Comunità, consegnandoli in comodato d’uso pubblico alla Asl Rm4. La Asl sta ora portando avanti i lavori di impiantistica e adeguamento, e come previsto dalla legge, le strutture saranno operative entro il 2026.

Questi presidi, insieme alla figura dello Psicologo delle Cure Primarie, che ci auspichiamo possa divenire un servizio concreto una volta approvata la legge regionale, rafforzeranno le Asl del Lazio e il sistema sanitario territoriale, rendendo la salute — fisica e mentale — davvero accessibile a tutti.

Il Circolo PD di Santa Marinella e Santa Severa, ripartendo dalla tappa di Piazza Trieste, continuerà anche nei prossimi mesi con banchetti e momenti di sensibilizzazione, perché partecipare e firmare questa proposta significa costruire una comunità più giusta, solidale e attenta.

Il 16 settembre vi aspettiamo in piazza: informarsi, confrontarsi e firmare la proposta è un atto di civiltà.