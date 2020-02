Condividi Pin 1 Condivisioni

L’auto centrata dal lancio mentre transitava sotto ad un cavalcavia della A25. Dopo aver sfondato il parabrezza la pietra è finita nell’abitacolo

Avezzano, sasso dal cavalcavia: paura per gli attori Fresi e Benvenuti

Avezzano, sasso dal cavalcavia: paura per gli attori Fresi e Benvenuti – Come riportato da Corriere.it Un sasso lanciato da un cavalcavia. Un parabrezza andato in frantumi. Solo per un caso i due automobilisti — due attori assai noti, Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi: il primo, 70 anni, è stato storico componente dei Giancattivi; il secondo è uno dei volti cult di «Romanzo criminale» — non hanno riportato ferite. È successo nella notte di domenica 9 febbraio sull’autostrada A25, all’altezza di Avezzano. La notizia è stata data dal quotidiano il Centro. Il bilancio alla fine è solo quello di un grosso spavento. Benvenuti e Fresi hanno raccontato poi agli agenti della Polizia Stradale di Pratola e ai carabinieri che il parabrezza ha attutito l’impatto e la pietra è poi caduta sulle gambe dei due passeggeri investiti dai vetri senza però rimanere feriti.

Gli attori erano di ritorno da Gessopalena (è ancora la cronaca del Centro, a firma Pietro Guida) dove erano andati in scena al teatro comunale con lo spettacolo «Don Chiscitte». Dopo che l’auto è stata colpita dalla pietra lanciata dagli sconosciuti, la coppia di attori ha raggiunto la vicina stazione di servizio Montevelino Nord, nel comune di Magliano dei Marsi (L’Aquila). E da qui sono stati chiamati i soccorsi.

«Da quello che so non sono feriti» racconta a Corriere.it il sindaco di Gessopalena Mario Zulli che domenica sera ha visto lo spettacolo, salutando poi i due artisti «davvero bravi» che al termine hanno lasciato il borgo abruzzese per dirigersi verso la Capitale.

Benvenuti, fiorentino di Pelago, è un pezzo grande così del nostro cinema. Cabarettista, sceneggiatore, regista: dopo aver lavorato con Athina Cenci e Francesco Nuti nei Giancattivi, comparendo in trasmissioni cult tipo «Non Stop», ha interpretato e diretto decine di film. Citiamone due: «Ivo il tardivo»», malinconica e divertente commedia che vede protagonista un malato mentale, e «Compagni di scuola» in cui interpretava Lino Santolamazza. Stefano Fresi, romano, è diventato un volto celebre dopo «Romanzo Criminale» — era «il Secco» — e poi le sue interpretazioni si sono moltiplicate, sempre all’insegna della qualità: da «Smetto quando voglio» a «Figli», al cinema in questi giorni.