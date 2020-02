Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota del Comune di Manziana

Manziana, giornata di rilievi presso l’ex complesso militare delle “Vedette” – Primi passi “operativi” del progetto di valorizzazione e riqualificazione del complesso militare delle “Vedette”. Oggi sono iniziati i rilievi propedeutici al passaggio di proprietà dell’area al Comune di Manziana.

Ricordiamo che l’area delle ex caserme, utilizzate un tempo per l’alloggiamento dell’artiglieria di montagna, ospiterà un asilo nido, uno spazio museale ed espositivo, un’arena per spettacoli all’aperto, un punto di incontro intergenerazionale ed un punto ristoro e informativo.

