Aveva incendiato una vettura, 21enne di Ladispoli denunciato a piede libero

I Carabinieri della Stazione di Torrimpietra hanno denunciato a piede libero un 21enne di Ladispoli, incensurato, gravemente indiziato dell’incendio doloso di un’autovettura avvenuto lo scorso 29 marzo.

L’attività investigativa, condotta mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e all’esame dei tabulati telefonici, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto, che avrebbe deliberatamente appiccato il fuoco al veicolo di proprietà di una donna residente a Torrimpietra.

Secondo quanto emerso, il gesto sarebbe riconducibile a motivazioni legate a un debito contratto da un familiare della vittima per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.